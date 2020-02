Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon! HDP'li İl Başkanı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "gösteri ve yürüyüş kanuna muhalefet" ile "terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık" suçlamalarıyla gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri bitti.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen HDP Merkez İlçe Başkanı İsmail Çiftçi'nin de aralarında bulunduğu 3 zanlı tutuklandı.

Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSMAİL ÇİFTÇİ KİMDİR?

İsmail Çiftçi, 1961 Diyadin doğumludur.

9 Kasım 2019'da HDP Ağrı Merkez İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi HDP Ağrı İl Başkanlığında gerçekleşmiş, görevi sürdüren Başkan Mehmet Umut Doğruer’in aday olmadığı seçimde tek aday olan İsmail Çiftçi Ağrı Merkez İlçe Başkanlığına seçilmişti.

Doğruer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla başkanlık sürecini sonlandırdığını ‘’Değerli arkadaşlar bugün kongremizi yaparak görevimizi devrettik seçilen arkadaşlara başarılar dilerken her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim HDP Üyesi, çalışanı tüm arkadaşlarımı çok sevdiğimi onlarla çalışmanın onurunu taşıdığımı her zaman da yanlarında olduğumu belirtiyor Her kesi HDP çatısı altında insan hakları savunucusu olmaya insanlık onuru için mücadeleye çağıyorum iyi ki HDP var iyiki bizler HDP liyiz saygılarımla.’’ diye açıklamıştı.

İsmail Çiftçi, Mehmet Umut Doğruer’in görevden ayrılması sonrası HDP Ağrı Merkez İlçe Başkanı olmuştu.