Ağrı'da yürek yakan olay! Baba Özgür Murat ve çocukları yanarak hayatını kaybettiKırmızı Oda kadrosuna dahil olan Burcu Biricik sosyal medyayı salladı! Kırmızı Oda Boncuk kimdir?İstanbul'da küçük esnaftan sessiz eylem: Korona değil açlık öldürecekHafta sonu bakkal, marketler kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?Bu kadarına pes artık! Trabzon'da üfürükçü kadın 136 kişiye korona bulaştırmışOrta Karadeniz için korkutan uyarı: Çok şiddetli ve olağanüstü kuraklık kapıdaÜnlü oyuncu karakolluk oldu! Akbil basmadan turnikeden geçmeye çalışınca olanlar oldu!Harun Tan'ın panik anı! Kameraları bir anda karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı!Son dakika | Bitlis'te "Yıldırım-16 Sehi Ormanları” operasyonu başlatıldıAdalet Bakanı Gül'den hukuk reformu çalışmaları: Muhalefet partilerin görüşleri de alındı
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ağrı'da yürek yakan olay! Baba Özgür Murat ve çocukları yanarak hayatını kaybetti

Ağrı'da yürek yakan olay! Baba Özgür Murat ve çocukları yanarak hayatını kaybetti

Ağrı'da 2 katlı evin üst katında çıkan yangında eşi ve 2 kızını yangından yaralı olarak kurtaran Özgür Murat, diğer çocukları Berat ve Esmanur'u kurtarmak isterken alevlerin arsında kalınca çocuklarıyla birlikte can verdi.

Ağrı'da yürek yakan olay! Baba Özgür Murat ve çocukları yanarak hayatını kaybetti

Ağrı'da bir evde çıkan yangın adeta bir aileyi yok ederek dayanılmaz acılar bıraktı. Gece saat 02.35'ta merkez Abide Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki Özgür Murat'a ait evde meydana geldi. Murat ailesinin yaşadığı 2 katlı evin üst katında elektrikli sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında duman kokusuna uyanan Özgür Murat, eşi Melek ve 2 çocuğunu alevlerden yaralı olarak kurtardı.

2 ÇOCUĞUNU KURTARMAK İÇİN ALEVLERİN ARASINA DALDI

Özgür Murat, daha sonra tekrar alevlerin arasına girerek odalarında uyuyan çocukları Berat ve Esmanur'u kurtarmak istedi. Alevlerin sardığı evden çıkamayan baba ve 2 çocuğu feci şekilde hayatını kaybetti. Yangına müdahale ederek söndüren Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri baba ve 2 çocuğunun cansız bedenlerini çıkardı.

aw183070-03.jpg

EŞİ VE 2 ÇOCUĞU TEDAVİ ALTINA ALINDI

Baba Özgür Murat'ın alevlerden yaralı olarak kurtardığı eşi ve 2 çocuğu Erzurum Eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi altına aldı.

aw183070-02.jpgaw183070-04.jpg

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT