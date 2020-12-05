Ağrı'da yürek yakan olay! Baba Özgür Murat ve çocukları yanarak hayatını kaybetti

Ağrı'da bir evde çıkan yangın adeta bir aileyi yok ederek dayanılmaz acılar bıraktı. Gece saat 02.35'ta merkez Abide Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki Özgür Murat'a ait evde meydana geldi. Murat ailesinin yaşadığı 2 katlı evin üst katında elektrikli sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında duman kokusuna uyanan Özgür Murat, eşi Melek ve 2 çocuğunu alevlerden yaralı olarak kurtardı.

2 ÇOCUĞUNU KURTARMAK İÇİN ALEVLERİN ARASINA DALDI

Özgür Murat, daha sonra tekrar alevlerin arasına girerek odalarında uyuyan çocukları Berat ve Esmanur'u kurtarmak istedi. Alevlerin sardığı evden çıkamayan baba ve 2 çocuğu feci şekilde hayatını kaybetti. Yangına müdahale ederek söndüren Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri baba ve 2 çocuğunun cansız bedenlerini çıkardı.

EŞİ VE 2 ÇOCUĞU TEDAVİ ALTINA ALINDI

Baba Özgür Murat'ın alevlerden yaralı olarak kurtardığı eşi ve 2 çocuğu Erzurum Eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi altına aldı.