Ağrı'da yürek yakan olay! Baba Özgür Murat ve çocukları yanarak hayatını kaybetti
Ağrı'da 2 katlı evin üst katında çıkan yangında eşi ve 2 kızını yangından yaralı olarak kurtaran Özgür Murat, diğer çocukları Berat ve Esmanur'u kurtarmak isterken alevlerin arsında kalınca çocuklarıyla birlikte can verdi.
Ağrı'da bir evde çıkan yangın adeta bir aileyi yok ederek dayanılmaz acılar bıraktı. Gece saat 02.35'ta merkez Abide Mahallesi Endüstri Caddesi'ndeki Özgür Murat'a ait evde meydana geldi. Murat ailesinin yaşadığı 2 katlı evin üst katında elektrikli sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangında duman kokusuna uyanan Özgür Murat, eşi Melek ve 2 çocuğunu alevlerden yaralı olarak kurtardı.
2 ÇOCUĞUNU KURTARMAK İÇİN ALEVLERİN ARASINA DALDI
Özgür Murat, daha sonra tekrar alevlerin arasına girerek odalarında uyuyan çocukları Berat ve Esmanur'u kurtarmak istedi. Alevlerin sardığı evden çıkamayan baba ve 2 çocuğu feci şekilde hayatını kaybetti. Yangına müdahale ederek söndüren Ağrı Belediyesi itfaiye ekipleri baba ve 2 çocuğunun cansız bedenlerini çıkardı.
EŞİ VE 2 ÇOCUĞU TEDAVİ ALTINA ALINDI
Baba Özgür Murat'ın alevlerden yaralı olarak kurtardığı eşi ve 2 çocuğu Erzurum Eğitim ve araştırma hastanesinde tedavi altına aldı.