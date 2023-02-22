Agu Kenechukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agu Kenechukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agu Kenechukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Agu Kenechukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Agu Kenechukwu 20 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Agu Kenechukwu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mountain Sports Management yapmaktadır. Agu Kenechukwu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Agu Kenechukwu'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Agu Kenechukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Agu Kenechukwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında Rivers United
Agu Kenechukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Agu Kenechukwu şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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