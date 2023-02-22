Aguibou Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aguibou Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aguibou Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aguibou Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aguibou Camara 20 Mayıs 2001 tarihinde Matam şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gine uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aguibou Camara Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DW Sports Management yapmaktadır. Aguibou Camara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atromitos Athen futbol takımında oynamaktadır. Atromitos Athen takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aguibou Camara'nin Atromitos Athen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aguibou Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aguibou Camara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Aguibou Camara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aguibou Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Eleph. Coléah

1 Temmuz 2019 yılında LOSC Lille B

13 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos

31 Ocak 2023 yılında Atromitos Athen

30 Haziran 2023 yılında Olimpiakos

Aguibou Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aguibou Camara şuan Atromitos Athen takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aguibou Camara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Académie Football de Conakry

Gine takımında 23 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 1 gol atmıştır.

Gine U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Gine U17 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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