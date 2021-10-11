Agulama ne demek, TDK'ya göre Agulama kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Agulama ne demek? Agulama TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi agulama kelimesi. Peki agulama ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre agulama nedir, agulama kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AGULAMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Agulama kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre agulama kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Agulamak işi

