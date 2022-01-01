Agulamak ne demek, TDK'ya göre Agulamak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Agulamak ne demek? Agulamak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi agulamak kelimesi. Peki agulamak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre agulamak nedir, agulamak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AGULAMAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Agulamak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre agulamak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bebek `agu` diye ses çıkarmak

