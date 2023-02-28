Agustin Bouzat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Bouzat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agustin Bouzat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Agustin Bouzat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Agustin Bouzat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Bouzat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Agustin Bouzat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Bouzat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Bouzat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Bouzat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Bouzat 28 Mart 1994 tarihinde Bahía Blanca şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Bouzat Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Agustin Bouzat, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 25 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Agustin Bouzat'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Bouzat Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chiquibouzat/

Agustin Bouzat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Agustin Bouzat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Agustin Bouzat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Bouzat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ocak 2016 yılında Defensa

30 Haziran 2017 yılında Boca Juniors II

1 Temmuz 2017 yılında Boca Juniors

1 Ocak 2018 yılında Vélez Sarsfield

25 Haziran 2022 yılında Colo Colo

31 Aralık 2023 yılında Vélez Sarsfield

Agustin Bouzat kimdir

Agustin Bouzat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Bouzat şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Agustin Bouzat nereli

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