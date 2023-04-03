Agustin Simaldone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Simaldone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Simaldone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Agustin Simaldone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Agustin Simaldone 19 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Agustín Rodrigo Simaldone şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Agustin Simaldone Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Atlético Sarmiento (Junin) II futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Agustin Simaldone'nin Club Atlético Sarmiento (Junin) II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Agustin Simaldone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Agustin Simaldone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında CA Sarmiento II
13 Temmuz 2021 yılında Douglas Haig
31 Aralık 2021 yılında CA Sarmiento II
Agustin Simaldone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Agustin Simaldone şuan Club Atlético Sarmiento (Junin) II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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