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Ağustos ayı anketi sonucu gözler önüne serdi! Kararsız seçmenlerin oranı belli oldu

MetroPOLL Araştırma Merkezi tarafından Ağustos ayı için yapılan ankette seçimden önceki kararsız seçmen oranı açıklandı. Z kuşağının yaklaşan seçimde büyük etkisi olacağı belirtilirken henüz bir partiye oy vermekte karar kılmayan seçmenlerin oranının yüzde 21.2 olduğu ifade edildi.

Ağustos ayı anketi sonucu gözler önüne serdi! Kararsız seçmenlerin oranı belli oldu

Erken seçim iddiaları ortalıkta dönerken MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan anket oranlarına göre kararsız seçmenlerin oranlarının yüzde 21.2 olduğu açıklandı.

Türk siyasetinde muhalefet kanadının adaylık tartışmaları devam ederken, bir yandan da yeni yapılan anketlerin sonuçları paylaşılıyor. Z kuşağı seçmenle birlikte seçime büyük etki edeceği yakından bilinen kararsız seçmenlerin oranına ilişkin anket de dikkat çekti.

Ağustos ayı anketi sonucu gözler önüne serdi! Kararsız seçmenlerin oranı belli oldu

YÜZDE 21.2 KARARSIZ

Metropoll Araştırma, 2018 seçimlerinde oy verdikleri parti baz alınan katılımcılara "Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu soru. Katılımcılardan yüzde 21.2'i "kararsız" kalırken, kararsızlar arasında en büyük kaybı Ak Parti yaşadı.

Ağustos ayı anketi sonucu gözler önüne serdi! Kararsız seçmenlerin oranı belli oldu

CHP İKİNCİ SIRADA

Ağustos ayı itibariyle "Kararsızım" cevabı veren seçmenlerin yüzde 37'si eski AK Parti seçmeni olurken, iktidar partisini yüzde 15.8 ile CHP seçmeni, yüzde 5.3 ile İYİ Parti seçmeni, yüzde 3.3 ile de HDP seçmeni takip etti.

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