AHBAB'ın kurucusu, sevilen sanatçı Haluk Levent'ten şaşırtan karar! Ülkeyi terk ediyor!

Duyarlı davranışları ve kurucusu olduğu AHBAB derneğiyle ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla büyük takdir kazanan sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerinin şaşırmasına neden oldu.

Gelecek yılın 26 Kasım gününden itibaren yurt dışına yerleşeceğini açıklayan sanatçı, artık müzik yapmak ve kendisine zaman ayırmak istediğini belirten bir paylaşımda bulunurken ayrıca AHBAB'taki üyeliğinin devam edeceğini ancak görevini başka birine teslim edeceğini de açıkladı.

"MÜZİK YAPMAK VE KENDİME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM"

Haluk Levent, yaptığı paylaşımda "Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. AHBAB üyeliğim devam edecek. AHBAB'ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana" ifadelerini kullandı.