Ahbap Çavuşlar ne demek, TDK'ya göre Ahbap Çavuşlar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahbap çavuşlar ne demek? Ahbap çavuşlar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahbap çavuşlar kelimesi. Peki ahbap çavuşlar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahbap çavuşlar nedir, ahbap çavuşlar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ahbap çavuşlar kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ahbap çavuşlar kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AHBAP ÇAVUŞLAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahbap çavuşlar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ahbap çavuşlar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sürekli birlikte görülen ve birbirine çok bağlı olan arkadaşlar

