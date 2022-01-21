Ahdetmek ne demek, TDK'ya göre Ahdetmek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahdetmek ne demek? Ahdetmek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahdetmek kelimesi. Peki ahdetmek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahdetmek nedir, ahdetmek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHDETMEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahdetmek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ahdetmek kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ahdetmek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyi yapmak için kendi kendine söz vermek



AHDETMEK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Daha İstanbul'da iken buna ahdetmiş, bu yolda ölümü göze alarak Anadolu'ya çıkmıştı.

