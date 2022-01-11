Ahdî ne demek, TDK'ya göre Ahdî kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahdî ne demek? Ahdî TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahdî kelimesi. Peki ahdî ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahdî nedir, ahdî kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHDÎ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahdî kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ahdî kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ahdî kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Antlaşmaya göre olan, antlaşma gereği olan

