AHENK Projesi kapsamında hayırseverlerin desteğiyle okullara 5 bin kitap dağıtıldı

Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi çerçevesinde, Gazipaşa'da hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 5 bin kitabın okullara dağıtımı gerçekleştirildi.

YAYINLAMA
Google News
AHENK Projesi kapsamında hayırseverlerin desteğiyle okullara 5 bin kitap dağıtıldı

Gazipaşa'da AHENK Projesi muhteviyatında, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 5 bin kitabın okullara dağıtımı gerçekleştirildi.

Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi çerçevesinde, hayırseverlerin desteği ile okullardaki öğrencilere ulaştırılmak üzere yaklaşık 5 bin adet kitap temin edildi. Kitapların Gazipaşa'daki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere dağıtımına başlandı. Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun'un da katıldığı etkinlikte öğrencilerle birlikte kitap okundu, ardından öğrencilere kitap dağıtımı gerçekleştirildi.

AHENK Projesi kapsamında hayırseverlerin desteğiyle okullara 5 bin kitap dağıtıldı

"AMACIMIZ OKUL VE ÖĞRENCİLERİMİZİN EKSİKLERİNİ TAMAMLAMAK"

AHENK Projesi muhteviyetında okullarda düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Altun, "Okul ve öğrencilerimizin eksiklerini tamamlamak, onları kitap okumaya teşvik etmek ve yol göstermek için bizlere desteklerini esirgemeyen iş insanlarımıza ve Gazipaşalı hemşehrilerimize öğrencilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den üniversite öğrencilerine destek paketi
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'den üniversite öğrencilerine destek paketi
İGÜ, farklı alanlarda aldığı derecelerle başarısını bir kez daha kanıtladı
İGÜ, farklı alanlarda aldığı derecelerle başarısını bir kez daha kanıtladı
Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında madalyaları topladı
Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvasında madalyaları topladı
YÖK Başkanı Özvar Yüz yüze eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulundu!
YÖK Başkanı Özvar Yüz yüze eğitim hakkında önemli açıklamalarda bulundu!
Son Haberler
Bölge Gündem Gazetesi'nin 129. sayısı çıktı
Bölge Gündem Gazetesi'nin 129. sayısı çıktı
Dr. Şadi Yazıcı: "Herkesi Tuzla'ya yerleşmeye ve yaşamaya davet ediyorum"
Dr. Şadi Yazıcı: "Herkesi Tuzla'ya yerleşmeye ve yaşamaya davet ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret etti! Son anket sonucunu açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mustafa Destici'yi ziyaret etti! Son anket sonucunu açıkladı!
5. kattan düşen bebeğin mucize kurtuluşu!
5. kattan düşen bebeğin mucize kurtuluşu!
Kartepe'li öğrenciler gezdikleri sergideki ebru sanatına hayran kaldı
Kartepe'li öğrenciler gezdikleri sergideki ebru sanatına hayran kaldı
(DYK) görev alacak 21 gönüllü öğretmenler Malatya'da ders başı yaptılar
(DYK) görev alacak 21 gönüllü öğretmenler Malatya'da ders başı yaptılar
Çok Okunanlar
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"
AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
AFAD ve Kandilli duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim
Gölcük Belediyesinin ücretsiz POMEM kursuna katılan 12 genç hayallerine kavuştu
Gölcük Belediyesinin ücretsiz POMEM kursuna katılan 12 genç hayallerine kavuştu
Samsun'daki öğrenciler dikkat! O ilçelerdeki okullar bir gün tatil edildi
Samsun'daki öğrenciler dikkat! O ilçelerdeki okullar bir gün tatil edildi
Yorumlananlar
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Sadece en düşük emekli maaşlar mı arttırıldı? Diğer emeklilerin maaşlarında artış olacak mı?
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
Hatay'da temeli atılan konutlar ne zaman bitecek? Tarih açıklandı
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
CHP - HDP pazarlığı ortaya çıktı! 6 aydır arka kapıdan görüşüyorlarmış
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!
Yavuz Ağıralioğlu'ndan zehir zemberek açıklama! "Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu, terörün gölgesinde olamayız" dedi!