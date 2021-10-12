Ahenktar ne demek, TDK'ya göre Ahenktar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahenktar ne demek? Ahenktar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahenktar kelimesi. Peki ahenktar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahenktar nedir, ahenktar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHENKTAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahenktar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ahenktar kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre ahenktar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ahenkli

