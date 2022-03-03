Aheste Aheste ne demek, TDK'ya göre Aheste Aheste kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aheste aheste ne demek? Aheste aheste TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aheste aheste kelimesi. Peki aheste aheste ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aheste aheste nedir, aheste aheste kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHESTE AHESTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aheste aheste kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aheste aheste kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yavaş yavaş



AHESTE AHESTE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ey gökten yere nazlı bir sultan gibi eteklerini basamaklarda sürüyerek aheste aheste inen yolcu! Kaçıncı basamaktasın?

