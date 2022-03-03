Alanyaspor 2 – 1 Gaziantep FK | Maç SonucuDilmaçlık ne demek, TDK'ya göre Dilmaçlık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Anadolu Efes 84 – 79 Fenerbahçe Beko | Maç SonucuYay Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMuhabir Samet Güner kimdir? Kaç yaşında, nereli? Samet Güner'in biyografisiAheste Aheste ne demek, TDK'ya göre Aheste Aheste kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Şehadetname ne demek, TDK'ya göre Şehadetname kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Rusya - Ukrayna 2. müzakeresinde karar çıktı: İnsani koridor oluşturulacakSon dakika | Ukrayna'da CNN Türk ekibine ateş açıldı! muhabirden haber alınamıyor? Neler oluyor?Albatros ne demek, TDK'ya göre Albatros kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Aheste Aheste ne demek, TDK'ya göre Aheste Aheste kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aheste Aheste ne demek, TDK'ya göre Aheste Aheste kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aheste Aheste kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aheste Aheste ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aheste Aheste nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aheste Aheste kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aheste Aheste ne demek, TDK'ya göre Aheste Aheste kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aheste aheste ne demek? Aheste aheste TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aheste aheste kelimesi. Peki aheste aheste ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aheste aheste nedir, aheste aheste kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AHESTE AHESTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aheste aheste kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aheste aheste kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yavaş yavaş

AHESTE AHESTE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ey gökten yere nazlı bir sultan gibi eteklerini basamaklarda sürüyerek aheste aheste inen yolcu! Kaçıncı basamaktasın?

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT