Bursa’da garip ölüm! Aracına koyduğu semaver tarafından zehirlendiLerzan ne demek, TDK'ya göre Lerzan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Prof. Dr. Murat Akova'dan Turkovac açıklaması: ''SİNOVAC aşısına eş değer olabilir!''Grip iki yıl aradan sonra geri dönüyorSON DAKİKA! AFAD duyurdu! Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem!Ahestelik ne demek, TDK'ya göre Ahestelik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret: ''Makamına Erdoğan'ın resmini asanın kafasını kırarız!''İngiltere'den sevindiren haber! Bilim insanları "Kayıp parçayı bulduk" diye duyurdu!Korkonsül ne demek, TDK'ya göre Korkonsül kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Doktor’un parmakları talihsiz kazada koptu; Parmaklarını alıp hastaneye koştu
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Ahestelik ne demek, TDK'ya göre Ahestelik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ahestelik ne demek, TDK'ya göre Ahestelik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ahestelik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ahestelik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ahestelik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ahestelik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ahestelik ne demek, TDK'ya göre Ahestelik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahestelik ne demek? Ahestelik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahestelik kelimesi. Peki ahestelik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahestelik nedir, ahestelik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ahestelik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ahestelik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

AHESTELİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahestelik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ahestelik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aheste olma durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT