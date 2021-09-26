Ahestelik ne demek, TDK'ya göre Ahestelik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahestelik ne demek? Ahestelik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahestelik kelimesi. Peki ahestelik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahestelik nedir, ahestelik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ahestelik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ahestelik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AHESTELİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahestelik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ahestelik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aheste olma durumu

