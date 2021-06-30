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Ahfeş isminin anlamı nedir, Ahfeş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Ahfeş ismi; küçük gözlü, zayıf bakışlı anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Ahfeş isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Ahfeş isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Ahfeş isminin anlamı nedir, Ahfeş ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Ahfeş isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Ahfeş ismi ne demek, Ahfeş ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Ahfeş isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Ahfeş İsminin anlamı nedir? TDK Ahfeş anlamı:

Ahfeş ismi TDK'da söylenen sözü anlamadan kafa sallayarak onaylamak` anlamında Ahfeş'in keçisi gibi başını sallamak deyiminde geçen bir söz şeklinde tanımlanmaktadır. 

Ahfeş İsmi Kuranda geçiyor mu?

Ahfeş ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Ahfeş isminin kökeni:

Ahfeş ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kullanılmamaktadır.

Ahfeş isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Ahfeş isminin rengi:

Yeşil

Ahfeş ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Ahfeş isminin Harf Analizi Nedir ?

Ahfeş ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A: Öncü, lider, mantıklı

H: Statü/para, garantici

F: Patron, ön planda

E: İletişim, duygusal karışık

Ş: Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

Ahfeş isminin Numerolojisi Kaçtır?

Ahfeş ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1

H: 10

F: 7

E: 6

Ş: 23

= 47 Ahfeş İsminin Numeroloji Toplamı 47’dir.

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Ahfeş isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Ahfeş ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Ahfeş isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1H: 8F: 6E: 5Ş: 1 = 21

2 1= 3Kader sayısıdır

Ahfeş isminin 3kader sayısına göre kişilik özellikleri

3– Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Klişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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