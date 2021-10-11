Ahilik ne demek, TDK'ya göre Ahilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahilik ne demek? Ahilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Ahilik kelimesi. Peki Ahilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ahilik nedir, Ahilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Ahilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Cömertlik

- Kökleri eski Türk törelerine dayanan ve Anadolu'da yüksek bir gelişim gösteren esnaf, zanaatçı, çiftçi vb. bütün çalışma kollarını içine alan ocak

