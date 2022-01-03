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Ahir Ömürde ne demek, TDK'ya göre Ahir Ömürde kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ahir Ömürde kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ahir Ömürde ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ahir Ömürde nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ahir Ömürde kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ahir Ömürde ne demek, TDK'ya göre Ahir Ömürde kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahir ömürde ne demek? Ahir ömürde TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahir ömürde kelimesi. Peki ahir ömürde ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahir ömürde nedir, ahir ömürde kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AHİR ÖMÜRDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahir ömürde kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ahir ömürde kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ömrün sonunda, yaşadığı sürece

AHİR ÖMÜRDE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ahir ömründe ilk defa siyasi bir mesele çözüyordu.

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