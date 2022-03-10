Ahırdaş ne demek, TDK'ya göre Ahırdaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahırdaş ne demek? Ahırdaş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahırdaş kelimesi. Peki ahırdaş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahırdaş nedir, ahırdaş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHIRDAŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahırdaş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ahırdaş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aynı at sahibine veya at ortaklığı bulunan kişilere ait olan, aynı koşuya katılan atlar, eküri

