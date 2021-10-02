Ahitleşmek ne demek, TDK'ya göre Ahitleşmek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahitleşmek ne demek? Ahitleşmek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahitleşmek kelimesi. Peki ahitleşmek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahitleşmek nedir, ahitleşmek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ahitleşmek kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ahitleşmek kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AHİTLEŞMEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahitleşmek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ahitleşmek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Antlaşmak

