Ahiz ne demek, TDK'ya göre Ahiz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahiz ne demek? Ahiz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahiz kelimesi. Peki ahiz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahiz nedir, ahiz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahiz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ahiz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ahiz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alma

- Kabul etme



AHİZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ahzetmek, ahzüita, ahzükabz

