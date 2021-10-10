Ahkâm ne demek, TDK'ya göre Ahkâm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahkâm ne demek? Ahkâm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahkâm kelimesi. Peki ahkâm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahkâm nedir, ahkâm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ahkâm kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ahkâm kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

AHKÂM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahkâm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ahkâm kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ahkâm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hükümler



AHKÂM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ahkâm çıkarmak

- ahkâm kesmek

- ahkâm yürütmek

