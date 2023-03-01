Ahkeem Rose kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahkeem Rose Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahkeem Rose adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahkeem Rose Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahkeem Rose 27 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Jamaika,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Ahkeem Shavon Rose şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahkeem Rose Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahkeem Rose, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 12 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ahkeem Rose'nin Weymouth FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ahkeem Rose Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahkeem Rose futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Aralık 2015 yılında Heather St John
1 Ocak 2017 yılında Grimsby Town
6 Eylül 2018 yılında Boston Utd
6 Ekim 2018 yılında Grimsby Town
7 Eylül 2020 yılında Dover Athletic
12 Temmuz 2021 yılında Weymouth FC
Ahkeem Rose Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahkeem Rose şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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