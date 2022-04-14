Ahlaf ne demek, TDK'ya göre Ahlaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahlaf ne demek? Ahlaf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahlaf kelimesi. Peki ahlaf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahlaf nedir, ahlaf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AHLAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahlaf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ahlaf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ahlaf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bizden sonrakiler, eslaf karşıtı

