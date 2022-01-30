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Ahlatıerbaa ne demek, TDK'ya göre Ahlatıerbaa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ahlatıerbaa kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ahlatıerbaa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ahlatıerbaa nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ahlatıerbaa kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ahlatıerbaa ne demek, TDK'ya göre Ahlatıerbaa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ahlatıerbaa ne demek? Ahlatıerbaa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ahlatıerbaa kelimesi. Peki ahlatıerbaa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ahlatıerbaa nedir, ahlatıerbaa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

AHLATIERBAA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ahlatıerbaa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ahlatıerbaa kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ahlatıerbaa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanın kişiliğini oluşturduğuna inanılan bedendeki balgam, kan, safra ve sevda ögeleri

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