Ahmad Liman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Liman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Liman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmad Liman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmad Liman {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmad Liman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmad Liman, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmad Liman'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ahmad Liman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmad Liman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Niger Tornad.
3 Ocak 2023 yılında Akwa United
Ahmad Liman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmad Liman şuan Akwa United takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.
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