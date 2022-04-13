 Ahmad Manasra kimdir, nereli, kaç yaşında, neden tutuklu? İşte, Ahmed Manasra hakkında merak edilenler..

Sosyal medya kullanıcılarının gündem etiketleri arasında rastladığı "Free Ahmad Manasra" etiketi, Ahmad Manasra kimdir, nereli, kaç yaşında, neden tutuklu? sorularını da beraberinde getirdi. Siyonist rejiminin, hak hukuk tanımaksızın işkence ettiği Müslümanlar arasında yer alan Manasra'ya dair soruların yanıtlarına yer verdik. İşte, Ahmed Manasra hakkında merak edilenler..

AHMAD MANASRA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, NEDEN TUTUKLU? İŞTE, AHMED MANASRA HAKKINDA MERAK EDİLENLER..

Ahmad Manasra, 2002 tarihinde dünyaya geldi. Filistinli Müslüman bir ailenin ferdi olan Manasra, Siyonist işgalci İsrail askerlerinin saldırısına uğramış, 9 buçuk yıl hapis cezasına mahkum edilmiştir. Siyonistlerin keyfi hukuk anlayışının gözler önüne serildiği olayda, Ahmed Manasra ve kuzeni Hasan Manasra'nın bıçaklı eylem yapacağı iddia edilerek, zindanlara atılmışlardı. Hasan Manasra Siyonistlerin saldırısı sonucu olay yerinde şehit olurken, Ahmed Manasra da Siyonist işgal güçlerinin saldırısına uğraması sonucu kanlar içerisinde yerde kalmış, çevredeki Yahudilerin küfürlerine boyun eğmek zorunda kalmıştı.

Twitter'da gündem olmasının nedeni ise; İsrail rejimi tarafından 13 yaşında işkence edilerek tutuklanan ve hücrede tutulan Ahmed'in mahkemesine 1 gün kalmış olması. Ahmed'in ağır işkenceler sebebiyle hafızasını ve bilincini kaybettiği bilinmekte, bu sebeple hukukun üstünlüğünün devreye girmesi isteniyor.