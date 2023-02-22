Ahmad Mendes Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Mendes Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmad Mendes Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmad Mendes Moreira ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmad Mendes Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Mendes Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmad Mendes Moreira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmad Mendes Moreira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmad Mendes Moreira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmad Mendes Moreira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmad Mendes Moreira 27 Haziran 1995 tarihinde Schiedam şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gine,Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmad Mendes Moreira Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Key United yapmaktadır. Ahmad Mendes Moreira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 6 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmad Mendes Moreira'nin PAS Giannina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmad Mendes Moreira Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ammoreiraa/

Ahmad Mendes Moreira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmad Mendes Moreira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmad Mendes Moreira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmad Mendes Moreira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Excel. M. Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Excelsior M U19

1 Temmuz 2014 yılında Excelsior M

1 Temmuz 2016 yılında Kozakken Boys

1 Temmuz 2018 yılında FC Groningen

21 Ocak 2019 yılında Telstar

30 Haziran 2019 yılında FC Groningen

8 Temmuz 2019 yılında Excelsior

6 Ağustos 2021 yılında PAS Giannina

Ahmad Mendes Moreira kimdir

Ahmad Mendes Moreira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmad Mendes Moreira şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Feyenoord (2004-2006), Excelsior Maassluis (2006-2014)

Ahmad Mendes Moreira Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gine takımında 23 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmad Mendes Moreira nereli

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