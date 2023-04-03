Ahmadou Ama Camara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmadou Ama Camara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmadou Ama Camara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmadou Ama Camara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmadou Ama Camara 1 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Gine uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmadou Ama Camara Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mir Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Raja Casablanca U23 futbol takımında oynamaktadır. Raja Casablanca U23 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Ahmadou Ama Camara'nin Raja Casablanca U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Ahmadou Ama Camara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmadou Ama Camara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Raja Cas. U23
Ahmadou Ama Camara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmadou Ama Camara şuan Raja Casablanca U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.