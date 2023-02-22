Ahmed Abdultaofik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Abdultaofik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Abdultaofik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmed Abdultaofik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmed Abdultaofik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Abdultaofik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmed Abdultaofik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Abdultaofik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Abdultaofik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Abdultaofik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Abdultaofik 25 Nisan 1992 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Abdultaofik Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Abdultaofik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Abdultaofik'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Abdultaofik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Abdultaofik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmed Abdultaofik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Abdultaofik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2010 yılında Ventspils

1 Şubat 2015 yılında Spartaks

12 Ağustos 2015 yılında Ljungskile

17 Mart 2016 yılında Syrianska FC

26 Temmuz 2016 yılında IFK Uddevalla

12 Nisan 2018 yılında Grebbestads IF

1 Ocak 2019 yılında Bilinmiyor

31 Mart 2022 yılında Katsina Utd.

1 Eylül 2022 yılında Kwara United

Ahmed Abdultaofik kimdir

Ahmed Abdultaofik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Abdultaofik şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Abdultaofik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ahmed Abdultaofik nereli

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