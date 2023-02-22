Ahmed Akinyele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Akinyele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Akinyele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmed Akinyele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmed Akinyele 15 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmed Akinyele Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Akinyele, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed Akinyele'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ahmed Akinyele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmed Akinyele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ocak 2023 yılında Remo Stars FC
Ahmed Akinyele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmed Akinyele şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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