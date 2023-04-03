Ahmed Basit Lanre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Basit Lanre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Basit Lanre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Basit Lanre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Basit Lanre 4 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Basit Lanre Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TGC yapmaktadır. Ahmed Basit Lanre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paços de Ferreira U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paços de Ferreira U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ahmed Basit Lanre'nin FC Paços de Ferreira U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ahmed Basit Lanre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Basit Lanre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2023 yılında Paços F. U19

Ahmed Basit Lanre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Basit Lanre şuan FC Paços de Ferreira U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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