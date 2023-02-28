Ahmed Belia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Belia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Belia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Belia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Belia 27 Mart 2000 tarihinde Esna,Luxor şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Mohamed Eid şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Belia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Belia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Belia'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Belia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Belia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Belia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Belia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Belia şuan Aswan SC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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