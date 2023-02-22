Ahmed Family kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Family Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Family adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmed Family Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmed Family 11 Haziran 2000 tarihinde Benue şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmed Family Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Family'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ahmed Family Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmed Family Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmed Family şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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