Ahmed Hasanbegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Hasanbegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Hasanbegovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Hasanbegovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Hasanbegovic 6 Mart 2002 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Hasanbegović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Hasanbegovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Hasanbegovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Hasanbegovic'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Hasanbegovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Hasanbegovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Hasanbegovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Hasanbegovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Tuzla City U19

1 Temmuz 2021 yılında FK Tuzla City

28 Temmuz 2021 yılında OFK Gradina

30 Haziran 2023 yılında FK Tuzla City

Ahmed Hasanbegovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Hasanbegovic şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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