Ahmed-i Hani Kültür Merkezi'ne Satranç Sınıfı açıldı

Pendik Belediyesi çocuklara satranç sevgisini aşılamak adına etkinliklerine devam ediyor.

Yıl boyu farklı yaş gruplarına yönelik açılan satranç kurslarının düzenlenmesi için özel sınıflar oluşturuldu.

SANTRANÇ EĞİTİMİ VERİLDİ

İlki Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi’nde açılan sınıfların yenisi Kavakpınar Mahallesi Ahmed-i Hani Kültür Merkezine açıldı. Satranç sınıflarında eğitimin verilmesi için gerekli materyeller bulunuyor. Çocuklar kurslar boyunca bu sınıflarda satrancın temelini, taşların hareketleri ve görevlerini öğreniyor.