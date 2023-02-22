Ahmed Jimoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Jimoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Jimoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmed Jimoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmed Jimoh 10 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmed Jimoh Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Jimoh, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Jimoh'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ahmed Jimoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmed Jimoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Wikki Tourists
1 Temmuz 2019 yılında Gombe United
1 Eylül 2022 yılında Kwara United
Ahmed Jimoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmed Jimoh şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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