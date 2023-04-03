Ahmed Lakhtaibi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Lakhtaibi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Lakhtaibi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmed Lakhtaibi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmed Lakhtaibi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fas uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmed Lakhtaibi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Raja Casablanca U23 futbol takımında oynamaktadır. Raja Casablanca U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Ahmed Lakhtaibi'nin Raja Casablanca U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ahmed Lakhtaibi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmed Lakhtaibi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmed Lakhtaibi şuan Raja Casablanca U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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