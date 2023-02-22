Ahmed Ouattara Kossonou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Ouattara Kossonou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Ouattara Kossonou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ahmed Ouattara Kossonou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ahmed Ouattara Kossonou 16 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Fildişi Sahili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ahmed Ouattara Kossonou Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athlepic yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Ouattara Kossonou'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Ahmed Ouattara Kossonou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ahmed Ouattara Kossonou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında AE Larisa
Ahmed Ouattara Kossonou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ahmed Ouattara Kossonou şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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