Ahmed Refaat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Refaat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Refaat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Refaat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Refaat 20 Haziran 1993 tarihinde Kafr El-Sheikh şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Elsayed Refaat şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Refaat Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven 11 yapmaktadır. Ahmed Refaat, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Future FC futbol takımında oynamaktadır. Future FC takımına 7 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Ahmed Refaat'nin Future FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Refaat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Refaat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Ahmed Refaat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Refaat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ağustos 2016 yılında Zamalek

24 Ocak 2019 yılında Enppi SC

30 Haziran 2019 yılında Zamalek

14 Temmuz 2019 yılında El Ittihad

31 Ekim 2020 yılında Zamalek

6 Kasım 2020 yılında El Masry

7 Ekim 2021 yılında Future FC

8 Ekim 2022 yılında Al-Wahda FC

31 Ocak 2023 yılında Future FC

Ahmed Refaat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Refaat şuan Future FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Ahmed Refaat Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mısır takımında 7 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Mısır U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 6 gol atmıştır.

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