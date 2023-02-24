Ahmed Skembic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Skembic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmed Skembic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmed Skembic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmed Skembic 18 Eylül 2002 tarihinde Bugojno şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Škembić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmed Skembic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ahmed Skembic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmed Skembic'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmed Skembic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmed Skembic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ahmed Skembic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmed Skembic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zr. Mostar U19

13 Temmuz 2021 yılında NK Iskra Bugojno

15 Şubat 2022 yılında HNK Tomislav T.

11 Temmuz 2022 yılında Travnik

Ahmed Skembic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmed Skembic şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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