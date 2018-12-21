Ahmet Adnan Saygun Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında Öldü?

AHMET ADNAN SAYGUN KİMDİR?

Doğum tarihi : 07.Eylül.1907 Ölüm tarihi : 06.Ocak.1991

Ahmet Adnan Saygun kaç yaşında öldü : 84

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Besteci

Ahmet Adnan Saygun doğum yeri : İzmir

Ölüm yeri : İstanbul

AHMET ADNAN SAYGUN BİYOGRAFİSİ

Müzik eğitimcisi olan Saygun, Türk bestecisi olarak klasik batı müziğinde yapıtlar vermiştir.

Nevşe olan Matematik öğretmeni Mahmut Celalettin ile Zeynep Seniha Hanım’ın ilk oğulları olarak 1907 yılında İzmir’de doğdu.

1912 yılında İzmir’deki Hadika-i Subyan İlkokulu'na başladı.Müzik derslerindeki üstün yeteneği herkesin dikkatini çekiyor ve güzel soprano sesiyle duyduğu şarkıları bir dinleyişte söyleyebiliyordu.

1918 yılında İzmir’de İttihat ve Terakki Lisesi’ne yazıldı ve müzik öğretmeni olan İsmail Zühtü Kuşçuoğlu’nun kurduğu dört sesli koroya katıldı.

Saygun henüz 13 yaşındayken öğretmeninin önerisi üzerine ünlü piyano öğretmeni olan Rossati’den piyano dersleri almaya başladı.

1922’de Macar Tevfik Bey il çalışmalara başladı, 1923’de Hüseyin Sadettin Arel’den iki ay armoni dersleri aldı.

1925 yılında Fransız La Grande Encyclopedie'den müzikle ilgili makaleleri çevirerek birkaç ciltlik büyük bir 'Musiki Lugati' meydana getirdi.

1926’da İzmir Lisesi’ne müzik öğretmeni olarak atandı.Bundan iki yıl sonra Maarif Vekaleti’nin açtığı sınavı kazanarak burslu olarak Paris’e gönderildi.

Paris’te ünlü müzik okulu Schola Cantorum’da Vincent D’Idy, Eugene Borrel, Souberbielle, Amedee Gastoue gibi öğretmenlerin öğrencisi oldu.

İlk yapıtı olan “Divertissement” i 1930’da Paris’te besteledi.

1931 yılında yurduna dönerek Musiki Muallim Mektebi’ne, 1936’da İstanbul Belediye Konservatuarı'na kontrpuan ve teori öğretmeni olarak atandı.

1934 yılında Cumhurbaşkanlığı Orkestrası bir yıl boyunca yönetti. CSO şefi olduğu dönemde devlet başkanı Atatürk 'ün talebiyle, Türkiye'yi ziyaret edecek olan İran Şahı şerefine ilk Türk operası olan op.9 Öz Soy Operasını bir ay gibi çok kısa bir sürede yazdı. Bu opera, Türk Milleti’nin doğuşunu, İran ve Türk milletlerinin kökü uzak tarihe dayanan kardeşliğini ifade etmekteydi. 1934 yılında yine Atatürk'ün talebiyle “Taşbebek” operasını besteledi. Bu operada yeni Cumhuriyet insanının doğuşunu anlattı.

1939’da CHP’nin Müzik Danışmanı ve Halkevleri Müfettişi, bundan bir yıl sonrada Ankara’da “Ses ve Tel Birliği” adlı bir dernek kurdu.

1942'de tamamladığı Yunus Emre Oratoryosu 1946 yılında Ankara’da seslendirildi ve büyük başarı kazandı. En önemli eseri kabul edilen bu eser, daha sonra Paris'te ve 1958'de Birleşmiş Milletler kuruluş yıldönümü vesilesiyle New York 'ta ünlü orkestra şefi Leopold Stokowski yönetiminde seslendirilmiştir. Bu eserle Saygun, çocukluğunda İzmir Kemeraltı Çarşısı'nın Dervişler Caddesi'nde bugün Anafartalar Caddesi Mevlevi dervişlerden duyduğu ezgileri Avrupa ve Amerika'ya, Birleşmiş Milletler çatısı altına, sonradan eserin çevrileceği 5 ayrı dile taşımış oluyordu.

1946 yılında Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon ve modal müzik öğretmenliğine atandı.

Sanatçının başarıları üzerine 1948’de İnönü Armağanı, 1949’da Fransa Milli Eğitim Bakanlığın’ca Akademik Nişan, 1950’de Akademi Madalya’sı, 1951’de İtalya Hükümetince, 1.Nişan ve Uluslararası Müzik Sosyetesi'nden Sibelius Bestecilik madalyası verildi.

1971'de yürürlüğe giren Devlet Sanatçılığı Kanunu çerçevesinde ilk Devlet Sanatçısı unvanı Adnan Saygun'a verilmiştir. 1981’de Atatürk Sanat Armağanı ve 1985’te “Sanatçı Profesör” unvanı verildi.

Türk Beşleri arasında yer alan Adnan Saygun, Türk halk ve sanat müziklerinin etkilerini taşıyan yapıtlarında romantik estetiğe bağlı kaldı.(Türk beşlerindekiler: Ulvi Cemal Erkin, Cemal Reşit Rey, Hasan Ferit Alnar, Necil Kazım Akses)

Bir konser için Ankara'ya gelen ve sonradan Nilüfer adını alan Budapşete Kadın Orkestrası üyelerinden Macar asıllı Irén Szalai ile 1940 yılında evlenmiştir, çiftin çocuğu olmamıştır.

6 Ocak 1991 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti.

Ahmet Adnan Saygun Kitapları:

1936 - Türk Halk Musıkisinde Pentatonizm,

1937 - Gençliğe Şarkılar: Halkevi ve Mektepler için,

1937 - Rize, Artvin, Kars Havalisi Türkü, Saz ve Oyunlar Hakkında Bazı Malumat,

1938 - Halk Türküleri: Yedi Karadeniz Türküsü ve bir Horon,

1940 - Halkevlerinde Musıki,

1945 - Yalan (Sanat Konuşmaları),

1955 - Lise Müzik Kitabı I-II-III (Halil Badi Yönetken ile birlikte),

1952 - Karacaoğlan(Yeni Bilgiler-Bir Rivayet-Melodiler), Ankara, Ses ve Tel Birliği,

1958 - Musıki Temel Bilgisi I – 1958,.II – 1962,.III –1964,.IV –1966.

1960 - Mod öncesi Ezgilerin Sınıflandırılması,

1967 - Toplu Solfej,I – 1967, II – 1968.

1967 - Töresel Musıki,

1976 - Bela Bartok’s Folk Music Research in Turkey, Budapeşte, Akádemiai Kiadó,

1982 - Atatürk ve Musıki: O’nunla Birlikte, O’ndan Sonra

Ahmet Adnan Saygun Eserleri:

1930 - Divertimento

1931 - Suit

1932 - Ağıtlar

1933 - Sezişler

1933 - Manastır Türküsü

1933 - Kızılırmak Türküsü

1933 - Çoban Armağanı

1933 - Klarnet, Saksafon, piyano ve vurma çalgılar için müzik

1934 - Özsoy

1934 (Orkestra düzenlemesi 1944) - İnci’nin Kitabı

1934 - Taşbebek

1935 - Sonat

1934 - Sihir Raksı

1936 - Suit

1936 - Suit

1938 - Sonatina

1940 - Masal

1943 - Bir Orman Masalı

1939 - Dağlardan Ovalardan

1941 - Eski Üslupta Kantat

1938 - Sonatina

1941 - Geçen Dakikalarım

1943 - Bir tutam keklik

1945 - Üç türkü

1943 - Halay

1945 - Anadolu’dan

1942 - Yunus Emre

1942 - 1. kuartet

1952 - Kerem

1953 - 1. Senfoni

1958 - 2. Senfoni

1954 - Partita

1955 - Üç ballad

1955 - Demet

1958 - 1. Piyano Konçertosu

1957 - 2. Kuartet

1961 - Partita

1966 - Trio

1964 - Aksas Tartılar Üzerine 10 Etüt

1960 - 3. Senfoni

1967 - Töresel Musiki

1968 - 10 halk türküsü

1935 - Duyuşlar

1966 - 3. Kuartet

1967 - Keman Konçertosu

1967 - Aksak Tartılar Üzerine 12 Prelüd

1968 - Nefesli Çalgılar Beşlisi

1967 - Aksak Tartılar Üzerine 15 Parça

1977 - Dört Lied

1970 - Dictum

1971 - Üç Prelüd

1956 - Küçük Şeyler

1973 - Köroğlu

1974 - 4. Senfoni

1975 - Ağıtlar II

1975 - Trio

1975 - Ballad

1975 - Ayin Raksı

1976 - Aksak Tartılar Üzerine 10 Taslak

1977 - Viyola Konçertosu

1977 - İnsan Üzerine Deyişler I

1977 - İnsan Üzerine Deyişler II

1978 - Oda Konçertosu

1983 - İnsan Üzerine Deyişler III

1978 - İnsan Üzerine Deyişler 4

1970 - Gılgameş

1979 - İnsan Üzerine Deyişler 5

1981 - Atatürk’e ve Anadolu’ya Destan

1983 - Dört Arp İçin Üç Türkü

1984 - İnsan Üzerine Deyişler 6

1985 - 5.Senfoni

1985 - 2. piyano Konçertosu

1985 - Orkestra için Çeşitlemeler

1986 - Poem

1987 - Viyolonsel Konçertosu

1989 - Kumru Efsanesi

Kaynak:Biyografi.info