Ahmet Ağaoğlu: Uğurcan ve Sörloth'a teklif geldi!

Geçen sezonun en ciddi şampiyonluk adaylarından birisi olan Trabzonspor, ligi 2. sırada bitirmişti. Bu sezonda hazırlıklarına devam eden bordo-mavili ekip, yeni sezon için şampiyonluk hedefini net bir şekilde gerçekleştirmek istiyor. Transfer sürecini de etkili bir şekilde geçiren Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansının konuğu oldu. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Başkan, "Uğurcan Çakır için teklif geldi. Leipzig de Alexander Sörloth için ısrarcı bir kulüp." dedi.

"BU RAKAMLARA 'EVET' DEMEYİZ"

Ağaoğlu, transfer döneminde en çok dillendirilen isimlerden Sörloth ve Uğurcan için açıklık getirdi:

"Uğurcan Çakır için teklif geldi. Leipzig de Alexander Sörloth için ısrarcı bir kulüp. Başka gelen teklif yok. Uğurcan ve Sörloth için de gelen teklifler beklentilerin altında. Bu rakamlara 'Evet' demeyiz."

Harcama limitleri tartışmaları hakkında yorumlarda bulunan Ağaoğlu, "Harcama limitlarinde sistem belli, bazı kulüplerin serzenişini anlamıyorum. Bizim öngördüğümüz harcama limiti ile TFF'nin açıkladığı arasında fark yok. Biz zaten limitimizi belirledik ve çıkacak limiti de biliyorduk. Sadece 1-2 milyon fark var. Sistem belli, bazı kulüplerin serzenişini anlamıyorum." diye konuştu.

"KUPAYI KALDIRMAKLA HER ŞEY BİTMİYOR"

Kaçan şampiyonluk için değerlendirmelerde bulunan Ağaoğlu, "Şampiyonluğun kaçmış olması hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Başakşehir son 5 senedir şampiyonluk yarışının içerisinde ve bunun 4'ünü kaybettiler. Pandemi sonrası 8 maçımız vardı, şimdi 40 maçımız var. Bir kupayı kaldırmakla her şey bitmiyor." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, Rezerv Lig hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Rezerv Lig'in kurulmasında Hamit Altınop'un çok büyük katkısı var. Süper Lig kulüpleri, Rezerv Lig'in ekmeğini çok ciddi şekilde yiyecekler."

Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarının devamı ise şöyle:

"Oyuncularımızın performansı gayet iyi durumda"

"Takımın büyük bölümünü muhafaza ettiğimiz için çalışmalar kaldığımız yerden devam ediyor. Zaten iki hafta verebildik. Oyuncuların performansı da gayet iyi durumda, geçen yıllardaki gibi gelmediler. Maç oynayacak duruma çok yakınlar."

"Sadece Trabzonspor ve Galatasaray açıklıyor"

"Türkiye'de yapmış olduğu harcamaları, yapmış olduğu transferleri, menajer harcamalarını kamuoyu ile en ince ayrıntısına kadar paylaşan sadece iki kulüp var. Trabzonspor ve Galatasaray."

"UEFA yetkilileri, men cezası almamız için baskı yediklerini bize ima ettiler"

"UEFA yetkilileri, bizim Avrupa'dan men cezası almamız için nerelerden baskı yediklerini bize ima ettiler. UEFA, bunu bize ima ettiği için söylememde bir sorun yok."