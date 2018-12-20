Ahmet Arda Sezen Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET ARDA SEZEN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1976

Ahmet Arda Sezen kaç yaşında : 42

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Ahmet Arda Sezen doğum yeri : Ankara

AHMET ARDA SEZEN BİYOGRAFİSİ

Ütopya yarışmacısı

Ahmet Arda Sezen, 1976 yılında Ankara’da doğmuştur. Tıbbi mümessil olarak çalışıyor. Bekar olan Ahmet Arda Sezen, 1.72 boyunda olup sağlık ve spor konularında yetenekli ve her koşula uyum sağlayabilen, hızlı karar alan, analitik düşünen biri olduğunu söylüyor.

2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı “Ütopya” adlı yarışmada Ahmet Arda Sezen; Altar Gültekin, Çağdaş Tahsin Yıldız, Gamze Çetinkaya, İnci Satır, İnci Melek Bozkaya, Kurretülayn Matur, Murat Rışvan, Özlem Sezgin, Semih Öztürk, Serkan Ercan (Ütopya), Tezcan Fenerliler, Tuğçe Aksoylu, Tuncay Kes, Türkan Gözcü ile yarışacak.

10 ay sürecek olan Ütopya yarışmasında 15 yarışmacı boş bir ahırın bulunduğu ıssız bir arazide hayvancılık ve tarım yaparak ve kişisel bazı eşyaların verileceği bir kulübede yaşamaya çalışacak. 10 ay boyunca dünya ile bağlantılarını sadece bir telefondan sağlayacaklar. Yüzden fazla kamera ile sürekli olarak izlenecek. Doğal yaşam ortamında 15 yarışmacı bir kulübede kendilerine verilen 2 inek ve 25 tavuk, gerekli kazma kürek gibi ve biraz da tohum ile yaşam savaşı verecekler. Kendi ürünlerini kendileri yetiştirecek. Yarışmada her ay bir yarışmacı elenecek. Doğal yaşam ortamında sadece elektrik ve suyun, bir de yemek pişirmek için gaz verilecek. Yarışmacıların yanında tek bir kameraman dahi olmayacak. Yarışmacıların tek bağlantıları telefon olacak.

Ekranların en yeni yarışma programı Ütopya'da alışılagelmiş kuralların hiçbiri olmayacak. Yarışmacılar hep birlikte ahır ile iç içe olan bir evde yaşayacak. Yarışmacıların gaz ihtiyaçları karşılanacak ama bu gazı ısınmada kullanmayacaklar. Arazlar. Elektriğin ve suyun da bulunduğu arazide, yarışmacılar için özel banyo ve tuvalet bulunmayacak. Yarışmacılar birçok yarışmanın aksine doğal yaşamla tamamen iç içe olacaklar.

Televizyonun haricinde isteyenler yarışmayı 24 saat boyunca internet üzerinden takip edebilecek. 27 Kasım 2014 tarihinde Ütopya'dan Ahmet Arda Sezen elendi.

TV8'de yayınlanan ve 11 ay süren yarışma Ütopya'nın şampiyonu 20 Eylül 2015 gecesi belli oldu. Semih Öztürk'ü SMS oylaması sonucunda geçen Tuncay Kes, Ütopya 1.si oldu. Ütopya şampiyonu Tuncay Kes, yarışmada toplanan 880.000 TL ödülün yarısını yani 440.000 TL'sini kazandı.

Kaynak:Biyografi.info