Ahmet Arif Denizolgun Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında Öldü?

AHMET ARİF DENİZOLGUN KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1956 Ölüm tarihi : 08.Eylül.2016

Ahmet Arif Denizolgun kaç yaşında öldü : 60

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Meslek : Mimar, Siyasetçi, Bakan

Ahmet Arif Denizolgun doğum yeri : İstanbul

Ölüm yeri : İstanbul

AHMET ARİF DENİZOLGUN BİYOGRAFİSİ

Eski Ulaştırma Bakanı, Türkiye'nin önde gelen cemaatlerinden olan Süleymancılar'ın lideridir

Ahmet Arif Denizolgun, 1956 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesi Ferhan Denizolgun, babası Hüseyin Kamil Denizolgun, dedesi ise Süleymancılar diye bilinen Süleymanlılar cemaatinin lideri Süleyman Hilmi Tunahan’ın torunudur. Ayşe Gülderen Kuriş, AKP Milletvekili Mehmet Beyazıt Denizolgun adlarında kardeşleri vardır.

Ahmet ADevlet Güzel Sanatlar Akademisi bugunkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar akademisi Mimarlık Bölümününden mezun oldu. Ardından New York Columbia Üniversitesi Wagner College Ekonomi İş İdaresi bölümünden mezun oldu ve Serbest Mimar ve Müteahhitlik yaptı.1994 seçimlerinde Refah Partisi Antalya milletvekili seçildi. 8 Ocak 1996 - 18 Nisan 1999 tarihleri arasında 20. Dönem Refah Partisi Antalya milletvekili olarak BMM’de görev yaptı.

Ahmet Arif Denizolgun, bağımsız milletvekili olarak 55. Mesut Yılmaz Hükümeti'nde 4 Ağustos 1998 - 11 Ocak 1999 tarihlealya Milletvekilliği ile Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulundu. NATO Komisyon Başkanlığı ile Teknoloji ve Bilim Komisyon üyeliği görevlerinde de yaptı.

17 Haziran 2000 tarihinde vefat eden Kemal Kacar’dan sonra Süleymancılar cemaatine Ahmet Arif Denizolgun önderlik etti. Dünyanın her köşesine Kur'an-ı Kerim hizmetleri götürülmesi konusunda hayatı boyunca çok yoğun olarak çalışmalar sürdürdü.

Ahmet Arif Denizolgun, hiç evlenmedi.

8 Eylül 2016 tarihinde gece saat 03:00 sularında yüksek tansiyona bağlı olarak geçirdiği beyin kanaması sonucu 04:00 sularında Beykoz'daki evinde vefat etti. Cenazesi İstanbul'da ikindi namazınının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan Şakirin Camii'nde defnedildi.

Süleymancılar kimdir?

Süleymancılar olarak bilinen cemaat. Cumhuriyet Dönemi'nin ünlü din adamlarından biri olarak kabul edilen Süleyman Hilmi Tunahan tarafından kuruldu. Öğrencileri mavi ve lacivert renkli takkeler takarken, kurs hocaları da beyaz rengi tercih ediyor. 1939-57 arasında, Süleyman Hilmi Tunahan üç kez yakalandı ve sorgulandı. 17 Ekim 1959'da öldü ve yerine damadı Kemal Kaçar geçti. Kaçar da 17Haziran 2000 tarihinde vefat edince Cemaat'in liderliği Süleyman Hilmi Tunahan'ın iki torunu, Ahmet Arif Denizolgun ile Mehmet Denizolgun arasında kaldı. Kasım'dan sonra ikiye bölündüler. Birbiriyle konuşmayan iki kardeş, şu an cemaat üzerinde etkili. Ancak cemaatin başında Arif Ahmet Denizolgun vardı.

Süleymancılar'ın yurtdışında birçok ülkede faaliyetleri vardır. Yayın organları İnsan ve Hayat, Çamlıca Çocuk, Yedikıta dergileri ve Çamlıca Yayınları'dır. Birçok ülkede de dernekleri bulunmaktadır.

Kaynak:Biyografi.info