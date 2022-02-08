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  3. Ahmet Arpat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ahmet Arpat'ın biyografisi

Ahmet Arpat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ahmet Arpat'ın biyografisi

NTV'de bir dönem gece bülteni sunucusu olan Ahmet Arpat internette en çok aratılanlar arasında yer alıyor. Vatandaşlar Ahmet Arpat kimdir? Kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını arıyorlar. İşte Ahmet Arpat'ın biyografisi...

Ahmet Arpat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ahmet Arpat'ın biyografisi

NTV'nin ünlü sunucusu Ahmet Arpat'ın biyografisi araştırılıyor. Peki, Ahmet Arpat kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ahmet Arpat'ın biyografisi...

AHMET ARPAT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

45 yaşındaki Ahmed Arpat 1976 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Lise öğrenimini özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nde gördü. Okul yıllarındayken okul gazetesinin muhabirliğini yaptı.Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmasının ardından Tuncay Özkan'ın yönetimindeki Kanal D'de 1996 yılında staj yaptı. 2001 yılında İngilizcesini geliştirmek adına İngiltere'deki South Kensington dil okulunda eğitim gördü.

Ahmet Arpat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ahmet Arpat'ın biyografisi

Sunucu Eylül 1997 - Haziran 2002 tarihleri arasında Tuncay Özkan'ın yanında muhabir olarak görev aldı. Buradaki görevinin ardından Haziran 2002 - Aralık 2007 tarihleri arasında Show TV'de muhabir olarak görevini yürüttü.

Show TV'de görev aldığı sırada 13 Mart 2003 yılında Irak savaşını yerinden izlemek üzere Bağdat'ta görev yaptı.

Ahmet Arpat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ahmet Arpat'ın biyografisi

Vatani görevini 2004-2005 yılları arasında Hatay'da Jandarma Çavuş olarak yaptı ve 2005 senesinin Mayıs ayında terhis oldu.

2008 yılında Kanal D'ye geçti. Mayıs 2011 tarihine kadar burada çalıştı. Kanal D Ana Haber'i sunan efsane gazeteci Mehmet Ali Birand'ın yanında muhabir olarak görev aldı. Arpat, Mayıs 2011 ve Ağustos 2011 tarihleri arasında 4 ay TRT Müzik televizyonunda sunucu ve editör olarak görev aldı. Eylül 2011 tarihinde NTV'ye geçti. Gece bültenini 8 Mart 2013'e kadar sundu. Daha sonra bu görevini Buket Aydın'a devretti.

Ahmet Arpat kimdir? Kaç yaşında, nereli? Ahmet Arpat'ın biyografisi

İngilizce ve Fransıza dillerini bilmektedir. Ahmed Arpat, Özge Arpat ile hayatını birleştirdi. 1 Şubat 2013 yılında ise oğlu dünyaya geldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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