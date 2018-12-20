Ahmet Aydın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET AYDIN KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Mart.1971

Ahmet Aydın kaç yaşında : 47

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Avukat, Milletvekili

Ahmet Aydın doğum yeri : Kâhta, Adıyaman

AHMET AYDIN BİYOGRAFİSİ

24 Kasım 2015 tarihinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilidir.

Ahmet Aydın, 1 Mart 1971 tarihinde Adıyaman iline bağlı Kâhta’da doğmuştur. Baba adı Mustafa, anne adı Zeliha'dır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi ortak programında Liderlik ve Küresel Girişimcilik Anabilim Dalında yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Ders Programını bitirdi. Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Hastanelerde Radyoloji Teknisyenliği görevi yaptı. Serbest avukatlık yaptı.

Ahmet Aydın, Fazilet Partisinde Teşkilattan Sorumlu Adıyaman İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. AK PARTİ Adıyaman İl Teşkilatı kurucuları arasında yer aldı ve Adıyaman İl Başkanlığı yaptı.

Ahmet Aydın, evlidir ve 3 çocuğu vardır.

23 Temmuz 2007 - 28 Haziran 2011 tarihleri arasında 23. Dönemde ve 28 Haziran 2011 - 23 Haziran 2015 tarihleri arasında 24. Dönemde Adıyaman Milletvekili seçildi. AK PARTİ Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyeliği ve TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde TBMM Grubunda Grup Başkanvekili olarak görev aldı.

23 Haziran 2015–17 Kasım 2015 tarihleri arasında 25. Dönemde ve 26. Dönem için 1 Kasım 2015 tarihinde yine AKP’den Adıyaman Milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak seçildi ve bu görevi yapmaktadır.

Kaynak:Biyografi.info