Ahmet Ayık Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

AHMET AYIK KİMDİR?

Doğum tarihi : 31.Mart.1938

Ahmet Ayık kaç yaşında : 80

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Sporcu

Ahmet Ayık doğum yeri : Eskiköy, Doğanşar ilçesi, Sivas

AHMET AYIK BİYOGRAFİSİ

Güreşçi; Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu

Ahmet Ayık, 31 Mart 1938 tarihinde Sivas’ın Doğanşar ilçesine bağlı Eskiköy’de doğmuştur. Babası Ömer Ayık’dır. Ahmet AYIK, aynı zamanda Sultan Abdülaziz’in pehlivanlarından olan, Karaoğlan’ın torunlarındandır. Ahmet Ayık, küçük yaşlardan itibaren, Dini ve Milli Bayramlarda, Köy düğünleri ve panayırlarda karakucak güreşleri yapmaya başladı. 12-13 yaşlarında iken, İstanbul’da çalışan Ağabeyinin yanına giderek ŞİŞLİ gençlik kulübüne kayıt oldu ve ilk defa burada minder güreşi ile tanıştı. Daha sonra İstanbul Fatih Güreş kulübünde Beşiktaş Jimnastik Kulübünü temsilen Lisanslı güreşçi olarak, gençler arası İstanbul şampiyonasına katıldı. 1956 yılında tekrar memleketi olan Sivas’a çok sevdiği Babasının istediği üzerine geri döndü. Yaklaşık iki yıl Sivas ve yöresinde güreşlere katılarak yörenin ünlü Başpehlivanlarından biri oldu.

Ahmet A Jandarma Alay Komutanlığı emrinde askerlik görevini yaptı. Askerliği sırasında yapılan güreş müsabakalarında birinci oldu. Akabinde ANKARA Jandarma gücüne görevlendirildi. Ankara birinciliği ve Silahlı kuvvetler şampiyonu oldu.

Bu arada Türk Güreşinin sembol isimlerinden Yaşar Doğu, Celal Atik Ve Halit Balamir gibi Milli Takım hocalarının dikkatini çeken Ahmet AYIK, 1960 yılında Milli Takıma davet edildi. Askerlik dönüşü memleketine döndüğünde babası geri dönmesine izin vermeyince bir buçuk yıl çok sevdiği minder güreşine ara vermek zorunda kaldı. Bu süre zarfında köyünde çiftçilik yapar, bir yandan da yörede yapılan karakucak güreşlerine katılır. 1961 yılının Ekim ayında Adana’da “Karakucak Türkiye Şampiyonası’ndaki başaltı güreşlerinde tüm rakiplerini yenerek 6 adet altını ödül alıp döndü. Artık o, Türkiye Karakucak Şampiyonudur.

Kayseri Tayyare fabrikası, (Hava İkmal Merkezi Hava Gücü Kulübü ) Ankara’ya güreşçi aramaya gelir. Milli Takım hocalarından Halit BALAMİR tarafından, Ahmet AYIK ismi ve adresi verilir. Bunun üzerine Hava Binbaşı Ahmet ELBİRLİK ile Antrenör İbrahim ÖNDER Kayseri’den Sivas’a gelirler, Sivas’dan motosiklet ile köye gelerek Babası Ömer AYIK ile tanışırlar. Ahmet AYIK’dan çok büyük şampiyonluklar beklediklerini, ülkemizin gurur kaynağı olacağını, İstiklal marşımızı tüm dünyaya dinleteceğini söylerler. Bu konuşmalardan etkilenen babası Ömer AYIK ikna olur, ve dönüşü için müsaade eder. Kayseri Tayyare fabrikası Hava İkmal Merkez Hava gücünde lisanslı sporcu olarak müsabakalara katılır. Müteakiben; Kısa süreli İstanbul Denizbank spor ve Batman petrol sporda, 14 yıl Ankaragücü (MKA) spor kulübünde güreş yapan Ahmet AYIK toplam 17 yıllık bu süreye, 10 Türkiye Şampiyonluğu, 1 Adriyatik kupası ikinciliği, 1 Akdeniz oyunları şampiyonluğu, 1 Balkan şampiyonluğu, 1 Uluslar arası Turnuva şampiyonluğu, 2 Avrupa şampiyonluğu, 1 Avrupa ikinciliği, 2 Dünya şampiyonluğu, 1 Dünya ikinciliği, 1 olimpiyat şampiyonluğu ve bir de olimpiyat ikinciliğini sığdırmıştır.

1962 yılında Milli Takıma girerek Belgrat’ta yapılan “Adriyatik Kupasında” 87 kiloda ikinci olan Ahmet Ayık, o yıl İran takımıyla yapılan milli maçta yine galip geldi. 1963 yılında Konya’da Japonlarla özel maçta güçlü rakiplerini yenmeyi başardı. Aynı yıl İtalya’nın Napoli şehrinde yapılan Akdeniz oyunlarına serbest stilde katılarak 97 kiloda şampiyon oldu. Bir yıl sonra 1964’te Romanya’nın Köstence şehrinde yapılan Balkan Şampiyonasının son maçında Bulgar rakibini tuşlayarak Balkan Şampiyonu unvanını elde etti.

1965 yılında Manchester’da yapılan Dünya Şampiyonasında, Dünyanın yenilmez kabul ettiği ünlü Rus güreşçi Alexander MEDVED’i yenerek Dünya Şampiyonu olmasıyla, tüm başarılarını taçlandırmış ve Ahmet AYIK adını dünyaya ezberletmiştir.

1968 yılında Türkiye şampiyonasında 8 maç yaptı ve hepsinin toplamı 6 dakika sürdü. 1969 yılında milli takım güreşçileri federasyon başkanını boykota o da katılarak, 2 Avrupa” bir de Dünya Şampiyonası’nın altın madalyalarını boynuna takmadı. 1970’in ilk aylarında İzmir Alsancak Atatürk spor salonunda yapılan Türkiye şampiyonasında tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

12 Eylül 1970 tarihinde, Mithatpaşa Stadyumunda düzenlenen görkemli bir Jübile ile Aktif spor yaşamını noktalamış ve ticarete atılmıştır.

Ahmet Ayık, 12 Eylül 1970 tarihinde aktif spor hayatından çekilmiştir.

Ahmet Ayık, 17 Mart 1978 – 25 Eylül 1978 tarihleri arasında Türkiye Güreş Federasyon Başkanlığı yaptı ve kendi isteği ile istifa ederek ayrıldı.

1980 yılında 12 kurucu üye ile birlikte Türk Güreş Vakfının kurulmasında öncülük etti.

1988 yılında Türk Güreşi’ni özendirmek maksadıyla, Kurtdereli Mehmet Pehlivan’ın Güreş yaşamını konu alan üç bölümlük dizi halinde “Kurtdereli Mehmet Pehlivan” filminde başrol oynamıştır. TRT’de yayınlanan filmin gelir ve telif haklarını Türk Güreş Vakfına bağışlayan Ahmet AYIK 1993 yılında kurucusu olduğu Türk Güreş Vakfı Başkanlığına seçilmiştir.

1996 yılının Aralık ayında seçimle yeniden Güreş Federasyonluğu Başkanlığı’na seçilen Ahmet AYIK 1997 Yılında “DEVLET ÜSTÜN HİZMET MADALYASI” ile 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından ödüllendirilmiştir. 1998 Yılında FILA yönetim kurulu üyeliğine seçilen AYIK’ın 2000 Yılında Güreş Federasyonu Başkanlığı görevi sona ermiştir.

2003 Yılında Moğolistan Üniversitesi tarafından”FAHRİ DOKTORA” ünvanı ile onurlandırılmıştır.

Ahmet Ayık, Sivas’ta;, kendi ismi verilen Doğanşar İlçe Merkezinde bir park yaptırmış ve 2008 yılında “TBMM ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜNE” layık görülmüştür.

Doğanşar Belediyesinin talebi üzerine heykeli dikilmiş ve açılışı dönemin Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Şahin tarafından yapılmıştır.

2010 Yılında Moskova’da yapılan FILA Kongresindeki seçimlerde, FILA As Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Ahmet Ayık, 1957 yılında evlendiği Fatma Ayık 2016 yılında vefat etti. 1958 yılında ilk çocuğu Osman doğdu. 3 çocuğu vardır.

Ahmet Ayık ULUSLARARASI BAŞARILARI :

1962 - YUGOSLAVYA, BELGRAD - ADRİYATİK KUPASI (87 KG) 2.

1963 - İTALYA, NAPOLİ - AKDENİZ OYUNLARI (97 KG) 1.

1964 - ROMANYA, KÖSTENCE - BALKAN ŞAMPİYONASI (87 KG) 1.

1964 - JAPONYA, TOKYO - OLİMPİYAT (Yenilmeden ) (97 KG.) 2.

1965 - RUSYA, TİFLİS - ULUSLARARASI TURNUVA (En teknik güreşçi) (97 KG) 1.

1965 - İNGİLTERE, MANCHESTER - DÜNYA ŞAMPİYONASI (97 KG) 1.

1966 - ALMANYA, KALSUHRE - AVRUPA ŞAMPİYONASI (97 KG) 2.

1966 - AMERiKA, TOLEDO - DÜNYA ŞAMPİYONASI (Yenilmeden) (97 KG) 2.

1967 - TÜRKİYE, İSTANBUL - AVRUPA ŞAMPİYONASI (97 KG) 1.

1967 - HİNDİSTAN, YENİ DELHİ - DÜNYA ŞAMPİYONASI (97 KG) 1.

1968 - MEKSİKA, MEKSİKO CITY - OLİMPİYAT (97 KG) 1.

1970 - D.ALMANYA, DOGU BERLİN - AVRUPA ŞAMPİYONASI (100KG) 1.

Kaynak:Biyografi.info